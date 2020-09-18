ЗАМАНА - 2 млрд рублей будет направлено Правительством России на реконструкцию проспекта Имама Шамиля

2 млрд рублей будет направлено Правительством России на реконструкцию проспекта Имама Шамиля

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18 сентября, 2020. Пятница 13:11
2 млрд рублей будет направлено Правительством России на реконструкцию проспекта Имама Шамиля

Вчера, 17 сентября, под руководством Первого заместителя Председателя Правительства региона Гаджимагомеда Гусейнова было проведено собрание на тему ремонта проспекта Имама Шамиля в Махачкале.

2 млрд рублей будет направлено Правительством России на реконструкцию проспекта Имама Шамиля
Общество

Начиная собрание, Гаджимагомед Гусейнов поделился с его слушателями сведениями о подписании договора с Минтрансом РФ о предоставлении бюджету РД средств в размере 590 миллионов рублей на ремонт проспекта Имама Шамиля в Махачкале. Подробнее можно прочитать тут.

 

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