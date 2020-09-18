Начиная собрание, Гаджимагомед Гусейнов поделился с его слушателями сведениями о подписании договора с Минтрансом РФ о предоставлении бюджету РД средств в размере 590 миллионов рублей на ремонт проспекта Имама Шамиля в Махачкале. Подробнее можно прочитать тут.
2 млрд рублей будет направлено Правительством России на реконструкцию проспекта Имама Шамиля
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2020. Пятница 13:11
Вчера, 17 сентября, под руководством Первого заместителя Председателя Правительства региона Гаджимагомеда Гусейнова было проведено собрание на тему ремонта проспекта Имама Шамиля в Махачкале.
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