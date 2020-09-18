Проект предполагает капитал в 500 тысяч рублей для студентов университетов и 250 тысяч рублей для выпускников колледжей и техникумов. Эти деньги, по задумке "Справедливой России", будут поступать на специальный счет, который будет открываться после поступления в университет или колледж. Предполагается, что данный проект будет касаться только студентов очного отделения, которые получают образование в первый раз.
В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2020. Пятница 09:35
В «Справедливой России» разработали аналог «подъемных» — денег, которые выплачивали выпускникам университетов в СССР для обустройства на новом месте работы, пишет «РИА Новости», ссылаясь на документ.
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