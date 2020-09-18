В форуме участвуют примерно 150 студентов, выпускники и ученики «Школы юных журналистов». Участники фестиваля объединяются в несколько групп, каждая из которых предложит свой медиапроект в области ТВ, радио и печатных СМИ. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане стартовал фестиваль молодежных проектов «Каспийский медиа-кит»
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2020. Пятница 09:18
Вчера, 16 сентября, в научно-оздоровительном комплексе «Журавли» города Махачкалы стартовал фестиваль молодежных проектов «Каспийский медиа-кит». Мероприятие будет идти 3 дня.
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