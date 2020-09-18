В Дагестане стартовал фестиваль молодежных проектов «Каспийский медиа-кит»

В форуме участвуют примерно 150 студентов, выпускники и ученики «Школы юных журналистов». Участники фестиваля объединяются в несколько групп, каждая из которых предложит свой медиапроект в области ТВ, радио и печатных СМИ. Подробнее можно прочитать тут.