ЗАМАНА - В Дагестане стартовал фестиваль молодежных проектов «Каспийский медиа-кит»

В Дагестане стартовал фестиваль молодежных проектов «Каспийский медиа-кит»

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18 сентября, 2020. Пятница 09:18
В Дагестане стартовал фестиваль молодежных проектов «Каспийский медиа-кит»

Вчера, 16 сентября, в научно-оздоровительном комплексе «Журавли» города Махачкалы стартовал фестиваль молодежных проектов «Каспийский медиа-кит». Мероприятие будет идти 3 дня.

В Дагестане стартовал фестиваль молодежных проектов «Каспийский медиа-кит»
Общество

В форуме участвуют примерно 150 студентов, выпускники и ученики «Школы юных журналистов». Участники фестиваля объединяются в несколько групп, каждая из которых предложит свой медиапроект в области ТВ, радио и печатных СМИ. Подробнее можно прочитать тут.

 

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