Первый орган в Дагестане поступил на службу Махачкалинского музыкального училища
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2020. Пятница 08:59
Первый в регионе электронный орган «Viscount» серии «Vivace-90» был доставлен в махачкалинское музыкальное училище имени Г. Гасанова.
РИА "Дагестан" пишет, ссылаясь на пресс-службу министерства культуры региона, что в скором времени молодые музыканты, и все те, кому хочется услышать органную музыку, смогут увидеть презентацию инструмента с участием лауреата Всероссийских конкурсов Тимура Карданова. Подробнее можно прочитать тут.
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