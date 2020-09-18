ЗАМАНА - Первый орган в Дагестане поступил на службу Махачкалинского музыкального училища

Первый орган в Дагестане поступил на службу Махачкалинского музыкального училища

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18 сентября, 2020. Пятница 08:59
Первый орган в Дагестане поступил на службу Махачкалинского музыкального училища
Первый в регионе электронный орган «Viscount» серии «Vivace-90» был доставлен в махачкалинское музыкальное училище имени Г. Гасанова.
Первый орган в Дагестане поступил на службу Махачкалинского музыкального училища
Общество
РИА "Дагестан" пишет, ссылаясь на пресс-службу министерства культуры региона, что в скором времени молодые музыканты, и все те, кому хочется услышать органную музыку, смогут увидеть презентацию инструмента с участием лауреата Всероссийских конкурсов Тимура Карданова.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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