Данная партия вакцины, по словам руководителя министерства здравоохранения Дагестана, будет использована для вакцинации медицинских сотрудников, так как они пребывают в группе риска. В скором времени ожидаются новые поставки препарата. Следует отметить, что прививку будут делать только по собственному желанию.