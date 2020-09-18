В Дагестан поступила первая партия вакцины от коронавируса
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2020. Пятница 08:48
В Дагестан доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса - 42 дозы.
Данная партия вакцины, по словам руководителя министерства здравоохранения Дагестана, будет использована для вакцинации медицинских сотрудников, так как они пребывают в группе риска. В скором времени ожидаются новые поставки препарата. Следует отметить, что прививку будут делать только по собственному желанию.
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