У всех пациентов был поставлен диагноз пневмония и выявлен коронавирус. Всего в Москве скончались от пандемии 5033 человека.
В Москве скончались еще 8 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2020. Пятница 02:01
В Москве за прошедшие 24 часа скончались еще 8 пациентов с коронавирусом, пишет оперативный штаб столицы.
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