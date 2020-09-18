Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой

Ученые из США выдвинули гипотезу, что на Марсе могли жить живые существа, но доказательства были уничтожены.

Исследователи предположили, что миллионы лет назад Марс жил своей жизнью и следы этого могут быть в грунтовом слое.

Но из-за кислотной жидкости какие-либо признаки жизни были полностью уничтожены. Как сообщили ученые из США, они создали модель.

В лабораторных условиях у них получилось воссоздать поверхностный слой красной планеты, в который они поместили глицин.

Далее ученые попытались сохранить эту аминокислоту от действия кислотных жидкостей, но выяснилось, что сохранить ее в таких условиях не представляется возможным.