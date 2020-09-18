Исследователи предположили, что миллионы лет назад Марс жил своей жизнью и следы этого могут быть в грунтовом слое.
Но из-за кислотной жидкости какие-либо признаки жизни были полностью уничтожены. Как сообщили ученые из США, они создали модель.
В лабораторных условиях у них получилось воссоздать поверхностный слой красной планеты, в который они поместили глицин.
Далее ученые попытались сохранить эту аминокислоту от действия кислотных жидкостей, но выяснилось, что сохранить ее в таких условиях не представляется возможным.