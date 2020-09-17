Исторический парк Махачкалы станет бесплатным для медработников и волонтеров-медиков

Исторический парк «Россия – моя история» будет бесплатным до конца 2020 года для медсотрудников и добровольцев-медиков.

Как пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу музея, для бесплатного визита интерактивных залов медсотрудникам необходимо показать свое удостоверение. Руководитель парка Тимур Велиханов отметил, что так они хотят поблагодарить медиков региона за их вклад в борьбу с коронавирусом.