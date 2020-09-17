Сегодня, 17 сентября, первый заместитель руководителя министерства сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в режиме ВКС провел «Час контроля», который был посвящен теме покупки минеральных удобрений и увеличения их применения на 2020-2025 годы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода региона.