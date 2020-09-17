Повышение плодородия почв и подготовку к посеву сельхозкультур обсудили в Минсельхозпроде Дагестана
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2020. Четверг 18:57
Сегодня, 17 сентября, первый заместитель руководителя министерства сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в режиме ВКС провел «Час контроля», который был посвящен теме покупки минеральных удобрений и увеличения их применения на 2020-2025 годы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода региона.
В своем обращении Хатуов отметил, что использование минеральных удобрений является «одним из главных условий увеличения плодородия почв и, как следствие, усиления сельского хозяйства». Подробнее можно прочитать тут.
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