ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Для прозрачно работающего бизнеса властью созданы все условия»

Владимир Васильев: «Для прозрачно работающего бизнеса властью созданы все условия»

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17 сентября, 2020. Четверг 18:51
Владимир Васильев: «Для прозрачно работающего бизнеса властью созданы все условия»

«Мы с людьми не на словах, а на деле», - подчеркнул лидер РД Владимир Васильев сегодня, 17 сентября, на собрании с сотрудниками обувной индустрии Дагестана, пишет РИА "Дагестан".

Владимир Васильев: «Для прозрачно работающего бизнеса властью созданы все условия»
Общество

Лидер региона Владимир Васильев отметил, что Дагестан на данный момент пребывает в сложной ситуации по рабочим местам: «В нынешнее время у нас зарегистрировано примерно 100 тысяч людей без работы, причем цифра в 5 раз выросла за короткий промежуток времени. Это связано, в том числе, с значительной поддержкой россиян со стороны президента страны, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Это временная мера, но она достаточно влиятельная». Подробнее можно прочитать тут.

 

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