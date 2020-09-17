Владимир Васильев: «Для прозрачно работающего бизнеса властью созданы все условия»

«Мы с людьми не на словах, а на деле», - подчеркнул лидер РД Владимир Васильев сегодня, 17 сентября, на собрании с сотрудниками обувной индустрии Дагестана, пишет РИА "Дагестан".

Лидер региона Владимир Васильев отметил, что Дагестан на данный момент пребывает в сложной ситуации по рабочим местам: «В нынешнее время у нас зарегистрировано примерно 100 тысяч людей без работы, причем цифра в 5 раз выросла за короткий промежуток времени. Это связано, в том числе, с значительной поддержкой россиян со стороны президента страны, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Это временная мера, но она достаточно влиятельная». Подробнее можно прочитать тут.