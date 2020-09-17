ЗАМАНА - Фестиваль молодежных проектов «Каспийский Медиа-КИТ» стартовал в Дагестане

Фестиваль молодежных проектов «Каспийский Медиа-КИТ» стартовал в Дагестане

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17 сентября, 2020. Четверг 18:41
Фестиваль молодежных проектов «Каспийский Медиа-КИТ» стартовал в Дагестане

16 сентября лидер РД Владимир Васильев и заместитель главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин посетили встречу со специалистами и участниками форума молодежных проектов «Каспийский Медиа-КИТ».

Фестиваль молодежных проектов «Каспийский Медиа-КИТ» стартовал в Дагестане
Общество

Поприветствовав организаторов и участников мероприятия, Глава Дагестана отметил важность работы представителей СМИ. В первую очередь Владимир Васильев подчеркнул, что задачей руководства было и остается выстраивание таких отношений, когда граждане мотивированы на изменения к лучшему в регионе. Подробнее можно прочитать тут.

 

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