Поприветствовав организаторов и участников мероприятия, Глава Дагестана отметил важность работы представителей СМИ. В первую очередь Владимир Васильев подчеркнул, что задачей руководства было и остается выстраивание таких отношений, когда граждане мотивированы на изменения к лучшему в регионе. Подробнее можно прочитать тут.
Фестиваль молодежных проектов «Каспийский Медиа-КИТ» стартовал в Дагестане
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2020. Четверг 18:41
16 сентября лидер РД Владимир Васильев и заместитель главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин посетили встречу со специалистами и участниками форума молодежных проектов «Каспийский Медиа-КИТ».
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