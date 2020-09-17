Артём Здунов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2020. Четверг 16:28
Председатель Правительства РД Артём Здунов поучаствовал в собрании президиума правительственной комиссии по республиканскому развитию России под руководством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина.
На собрании был обсужден процесс дорожного строительства, а также способы достижения показателей строительства дорог. Подробнее можно прочитать тут.
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