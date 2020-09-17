В общем за время эпидемии в Дагестане зафиксировали 12 345 заражений коронавирусом, 10597 вылечились, 533 скончались.
В Дагестане за прошедшие 24 часа выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2020. Четверг 15:05
В Дагестане за последние сутки выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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