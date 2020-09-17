8 из 12 вывезенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане

Автор Мадина

12 детей были спасены из Сирии, 8 уже отправились к родным в Дагестане, 4 в тяжелом состоянии пребывают в московском госпитале, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на уполномоченную по правам ребенка в РД Марину Ежову.