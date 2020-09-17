ЗАМАНА - 8 из 12 вывезенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане

8 из 12 вывезенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане

Автор
17 сентября, 2020. Четверг 14:15
8 из 12 вывезенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане

12 детей были спасены из Сирии, 8 уже отправились к родным в Дагестане, 4 в тяжелом состоянии пребывают в московском госпитале, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на уполномоченную по правам ребенка в РД Марину Ежову.

8 из 12 вывезенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане
Общество

Ежова уточнила, что с детьми идет работа по обычной схеме – оформляется постоянная опека, за ними закреплены эксперты – учителя, психологи, соцсотрудники. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top