Ежова уточнила, что с детьми идет работа по обычной схеме – оформляется постоянная опека, за ними закреплены эксперты – учителя, психологи, соцсотрудники. Подробнее можно прочитать тут.
8 из 12 вывезенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2020. Четверг 14:15
12 детей были спасены из Сирии, 8 уже отправились к родным в Дагестане, 4 в тяжелом состоянии пребывают в московском госпитале, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на уполномоченную по правам ребенка в РД Марину Ежову.
Последнее от Мадина
- Артём Здунов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ
- 8 из 12 вывезенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане
- Представители Дагестана приняли участие во Всероссийском форуме «Выше Крыши»
- Представители Дагестана приняли участие во Всероссийском форуме «Выше Крыши»
- Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России