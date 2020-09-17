Представители Дагестана приняли участие во Всероссийском форуме «Выше Крыши»
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2020. Четверг 13:09
Представитель ДГТУ поучаствовал во Всероссийском молодежном форуме «Выше Крыши», который закончился накануне в Санкт-Петербурге.
Как пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу вуза, форум собрал более 2000 человек из 80 субъектов России, в том числе 3 представителя региона из государственного аграрного вуза, ДГУ и ДГТУ. Подробнее можно прочитать тут.
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