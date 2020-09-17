Как пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу вуза, форум собрал более 2000 человек из 80 субъектов России, в том числе 3 представителя региона из государственного аграрного вуза, ДГУ и ДГТУ. Подробнее можно прочитать тут.