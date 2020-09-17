В общем за время эпидемии в России обнаружен 1 085 281 случай коронавируса в 85 субъектах.
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2020. Четверг 13:07
В России за последние 24 часа обнаружили 5762 новых случая заражения коронавирусом в 83 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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