Министерство по национальной политике и делам религий РД в рамках реализации госпрограммы региона «Реализация государственной нацполитики в РД» с 17 по 19 сентября начнет организацию проекта «Вахта Героев», который направлен на улучшение межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма, создание общероссийской гражданской идентичности и патриотическое воспитание юных россиян. Проект приурочен к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
17 сентября, в 14:00: в конференц-зале Дома дружбы будет проходить встреча участников проекта с лидером Дагестана Владимиром Васильевым.
17 сентября, в 15:00: праздничное открытие мемориальной доски Герою РФ Мусалаеву Тулпару Оздемировичу.
В рамках мероприятия в городах региона будут проходить встречи Героев России с молодыми людьми, в процессе которых молодежь Дагестана через живое общение узнает современных героев родины.