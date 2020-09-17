В Республике Дагестан пройдет «Вахта героев»

Министерство по национальной политике и делам религий РД в рамках реализации госпрограммы региона «Реализация государственной нацполитики в РД» с 17 по 19 сентября начнет организацию проекта «Вахта Героев», который направлен на улучшение межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма, создание общероссийской гражданской идентичности и патриотическое воспитание юных россиян. Проект приурочен к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.