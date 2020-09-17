ЗАМАНА - В Республике Дагестан пройдет «Вахта героев»

В Республике Дагестан пройдет «Вахта героев»

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17 сентября, 2020. Четверг 10:24
В Республике Дагестан пройдет «Вахта героев»

Министерство по национальной политике и делам религий РД в рамках реализации госпрограммы региона «Реализация государственной нацполитики в РД»  с 17 по 19 сентября начнет организацию проекта «Вахта Героев», который направлен на улучшение межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма, создание общероссийской гражданской идентичности и патриотическое воспитание юных россиян. Проект приурочен к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Республике Дагестан пройдет «Вахта героев»
Общество

17 сентября, в 14:00: в конференц-зале Дома дружбы будет проходить встреча участников проекта с лидером Дагестана Владимиром Васильевым.

17 сентября, в 15:00: праздничное открытие мемориальной доски Герою РФ Мусалаеву Тулпару Оздемировичу.

В рамках мероприятия в городах региона будут проходить встречи Героев России с молодыми людьми, в процессе которых молодежь Дагестана через живое общение узнает современных героев родины.

 

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