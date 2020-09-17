Собрание проходило в режиме видеоконференцсвязи под контролем заместителя руководителя министерства просвещения РФ Екатерины Толстиковой.
В школах Дагестана продолжается работа по созданию условий для организации горячего питания
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2020. Четверг 10:18
В Правительстве Дагестана вчера, 16 сентября, провели собрание на тему создания необходимых условий в школах региона для организации бесплатного горячего питания учеников начальных классов.
На данный момент горячим питанием в школах республики обеспечены все ученики, но условия для этого есть не во всех учреждениях – в 150 школах региона на сегодняшний день отсутствуют столовые. Подробнее можно прочитать тут.
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