ЗАМАНА - В школах Дагестана продолжается работа по созданию условий для организации горячего питания

В школах Дагестана продолжается работа по созданию условий для организации горячего питания

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17 сентября, 2020. Четверг 10:18
В школах Дагестана продолжается работа по созданию условий для организации горячего питания

В Правительстве Дагестана вчера, 16 сентября, провели собрание на тему создания необходимых условий в школах региона для организации бесплатного горячего питания учеников начальных классов.

В школах Дагестана продолжается работа по созданию условий для организации горячего питания
Общество

Собрание проходило в режиме видеоконференцсвязи под контролем заместителя руководителя министерства просвещения РФ Екатерины Толстиковой.

На данный момент горячим питанием в школах республики обеспечены все ученики, но условия для этого есть не во всех учреждениях – в 150 школах региона на сегодняшний день отсутствуют столовые. Подробнее можно прочитать тут.

 

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