В исправительной колонии № 2 открыли новый обувной цех
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2020. Четверг 10:09
Вчера, 16 сентября, в исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по региону в праздничной атмосфере был открыт обновленный обувной цех.
На торжественное открытие производственного участка приехали премьер-министр РД Дагестана Артём Здунов, руководитель министерства промышленности и торговли республики Батыр Эмеев, гендиректор ООО «Бофф» Мурад Джаллаев и другие сотрудники министерств и ведомств региона. Подробнее можно прочитать тут.
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