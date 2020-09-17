ЗАМАНА - В исправительной колонии № 2 открыли новый обувной цех

В исправительной колонии № 2 открыли новый обувной цех

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17 сентября, 2020. Четверг 10:09
В исправительной колонии № 2 открыли новый обувной цех
Вчера, 16 сентября, в исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по региону в праздничной атмосфере был открыт обновленный обувной цех.
В исправительной колонии № 2 открыли новый обувной цех
Общество
На торжественное открытие производственного участка приехали премьер-министр РД Дагестана Артём Здунов, руководитель министерства промышленности и торговли республики Батыр Эмеев, гендиректор ООО «Бофф» Мурад Джаллаев и другие сотрудники министерств и ведомств региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

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