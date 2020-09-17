ЗАМАНА - Шихсаидов раскритиковал санитарное состояние Махачкалы и Каспийска

Шихсаидов раскритиковал санитарное состояние Махачкалы и Каспийска

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17 сентября, 2020. Четверг 00:00
Шихсаидов раскритиковал санитарное состояние Махачкалы и Каспийска

Вчера, 16 сентября, в Народном Собрании региона было проведено собрание, в рамках которого Президиум НС региона утвердил предварительную повестку дня очередной сессии парламента Дагестана. Собрание было проведено Хизри Шихсаидовым.

Шихсаидов раскритиковал санитарное состояние Махачкалы и Каспийска
Общество

В процессе собрания Председатель Народного Собрания региона раскритиковал санитарную обстановку в Махачкале и Каспийске. Как заметил Хизри Шихсаидов, набережная в Каспийске пребывает в ужасном состоянии. Подробнее можно прочитать тут.

 

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