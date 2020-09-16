В Дагестане выплаты на первенца составили более 2 млрд рублей

В Дагестане выплаты на первого ребенка в рамках национального проекта «Демография» составили больше 2 миллиардов рублей, пишет РИА "Дагестан".

Уточняют, что объем финансирования из российского бюджета на данные выплаты на текущий год составляет 3 846 070 400, 00 рублей. С января по август текущего года Министерство труда Дагестана выплатило в сумме 2 303 240 458,82 руб. на 29 309 человек.