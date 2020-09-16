ЗАМАНА - В Дагестане выплаты на первенца составили более 2 млрд рублей

В Дагестане выплаты на первенца составили более 2 млрд рублей

Автор
16 сентября, 2020. Среда 18:13
В Дагестане выплаты на первенца составили более 2 млрд рублей

В Дагестане выплаты на первого ребенка в рамках национального проекта «Демография» составили больше 2 миллиардов рублей, пишет РИА "Дагестан". 

В Дагестане выплаты на первенца составили более 2 млрд рублей
Общество

Уточняют, что объем финансирования из российского бюджета на данные выплаты на текущий год составляет 3 846 070 400, 00 рублей. С января по август текущего года Министерство труда Дагестана выплатило в сумме 2 303 240 458,82 руб. на 29 309 человек.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top