ЗАМАНА - В Махачкале обсудили программу реабилитации врачей после перенесенного COVID-19

В Махачкале обсудили программу реабилитации врачей после перенесенного COVID-19

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16 сентября, 2020. Среда 18:02
В Махачкале обсудили программу реабилитации врачей после перенесенного COVID-19

Пресс-конференция, которая была посвящена реабилитации медиков после перенесенного коронавируса, прошла сегодня, 16 сентября, на площадке РИА «Дагестан».

В Махачкале обсудили программу реабилитации врачей после перенесенного COVID-19
Общество

В процессе пресс-конференции было замечено, что правительство и руководители ведомств и компаний, общественные деятели, сотрудники образования и здравоохранения постоянно встречаются с представителями СМИ и рассказывают о деятельности, которую ведет их ведомство по борьбе и профилактике коронавируса. Подробнее можно прочитать тут.

 

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