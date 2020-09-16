В процессе пресс-конференции было замечено, что правительство и руководители ведомств и компаний, общественные деятели, сотрудники образования и здравоохранения постоянно встречаются с представителями СМИ и рассказывают о деятельности, которую ведет их ведомство по борьбе и профилактике коронавируса. Подробнее можно прочитать тут.
В Махачкале обсудили программу реабилитации врачей после перенесенного COVID-19
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2020. Среда 18:02
Пресс-конференция, которая была посвящена реабилитации медиков после перенесенного коронавируса, прошла сегодня, 16 сентября, на площадке РИА «Дагестан».
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