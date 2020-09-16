В общем за время эпидемии в России обнаружили 1 079 519 случаев коронавируса в 85 субъектах.
Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 5,6 тысячи
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2020. Среда 17:43
В России за последние 24 часа обнаружили 5670 новых случаев заражения коронавирусом в 84 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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