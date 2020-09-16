Об этом пишет «МирМол», ссылаясь на пресс-службу Министерства строительства региона. Как передают в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в регионе организован Фонд защиты прав дольщиков. Лидер РД Владимир Васильев обратился в правительство страны, дабы они в особом порядке рассмотрели 14 объектов на физлица.

В ведомстве также уточнили, что в Дагестане в реестре состоят 20 проблемных объектов по 5 строительным организациям в регионе.

Нужно заметить, что в Министерстве строительства региона уже получили сведения о том, что данный вопрос будет решен.