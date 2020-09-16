Заброшенные дома дольщиков начнут достраивать в Дагестане
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2020. Среда 13:54
В Дагестане планируют завершить строительство нескольких проблемных многоэтажных зданий.
Об этом пишет «МирМол», ссылаясь на пресс-службу Министерства строительства региона. Как передают в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в регионе организован Фонд защиты прав дольщиков. Лидер РД Владимир Васильев обратился в правительство страны, дабы они в особом порядке рассмотрели 14 объектов на физлица.
В ведомстве также уточнили, что в Дагестане в реестре состоят 20 проблемных объектов по 5 строительным организациям в регионе.
Нужно заметить, что в Министерстве строительства региона уже получили сведения о том, что данный вопрос будет решен.
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