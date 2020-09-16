ЗАМАНА - В Дагестане за прошедшие 24 часа выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом

В Дагестане за прошедшие 24 часа выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом

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16 сентября, 2020. Среда 13:50
В Дагестане за прошедшие 24 часа выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом

В Дагестане за последние сутки обнаружили 85 новых случаев заражения коронавирусом.

В Дагестане за прошедшие 24 часа выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом
Общество

За весь период эпидемии в регионе выявили 12260 случаев заражения коронавирусом, 10533 человек вылечились, 529 скончались.

 

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