Учреждение было создано из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, которая сложилась в 20-х годах 20-го века во всех регионах России. Подробнее можно прочитать тут.
Около ста лет со дня основания. Дагестанский Роспотребнадзор отметил 98-й день рождения
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2020. Среда 13:45
Вчера, 15 сентября, в РД отметили 98-летие со дня организации государственной санитарно-эпидемиологической службы.
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