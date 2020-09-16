ЗАМАНА - Около ста лет со дня основания. Дагестанский Роспотребнадзор отметил 98-й день рождения

Около ста лет со дня основания. Дагестанский Роспотребнадзор отметил 98-й день рождения

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16 сентября, 2020. Среда 13:45
Около ста лет со дня основания. Дагестанский Роспотребнадзор отметил 98-й день рождения

Вчера, 15 сентября, в РД отметили 98-летие со дня организации государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Около ста лет со дня основания. Дагестанский Роспотребнадзор отметил 98-й день рождения
Общество

Учреждение было создано из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, которая сложилась в 20-х годах 20-го века во всех регионах России. Подробнее можно прочитать тут.

 

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