ЗАМАНА - В Дагестане закупили 60 холодильных камер для хранения вакцины от коронавируса

В Дагестане закупили 60 холодильных камер для хранения вакцины от коронавируса

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16 сентября, 2020. Среда 13:39
В Дагестане закупили 60 холодильных камер для хранения вакцины от коронавируса

Власти РД приобрели 60 холодильных камер для хранения вакцины против коронавируса нового типа, пишет ТАСС, ссылаясь на Министерство здравоохранения Дагестана.

В Дагестане закупили 60 холодильных камер для хранения вакцины от коронавируса
Общество

Уточняют, что холодильные камеры будут направлены по разным больницам городов и районов республики.

 

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