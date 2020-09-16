Уточняют, что холодильные камеры будут направлены по разным больницам городов и районов республики.
В Дагестане закупили 60 холодильных камер для хранения вакцины от коронавируса
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2020. Среда 13:39
Власти РД приобрели 60 холодильных камер для хранения вакцины против коронавируса нового типа, пишет ТАСС, ссылаясь на Министерство здравоохранения Дагестана.
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