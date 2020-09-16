В Дагестане приступили к строительству обувной фабрики

Как заметил Эмеев, производители обуви в Дагестане планируют стать ведущими в отрасли среди регионов России и довести объем выпускаемой продукции до 600 тысяч пар обуви в год. В пресс-службе Минпромторга Дагестана уточнили, что сумма инвестиций в проект достигает 320 миллионов рублей. В общем по плану на 1-м этапе будут введены в работу 2 корпуса фабрики на территории более 3 тысяч квадратных метров и создадут 150 рабочих мест. На реализацию этого этапа направлено 120 миллионов рублей. На следующем этапе будет построен еще один корпус фабрики площадью 4,5 тысяч квадратных метров, что даст возможность увеличить количество рабочих мест еще на 180 единиц. Реализация данного этапа требует примерно 200 миллионов рублей.