ЗАМАНА - Артём Здунов ознакомился с молодежными проектами на форуме «Машук-2020»

Артём Здунов ознакомился с молодежными проектами на форуме «Машук-2020»

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16 сентября, 2020. Среда 09:15
Артём Здунов ознакомился с молодежными проектами на форуме «Машук-2020»

Председатель Правительства РД Артём Здунов приехал с визитом на площадки XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020», 4-я смена которого началась вчера, 15 сентября, в Пятигорске.

Артём Здунов ознакомился с молодежными проектами на форуме «Машук-2020»
Общество

До старта церемонии официального открытия офлайн-смены главы органов власти северокавказского округа ознакомились с территорией молодёжного форума, в том числе посетив лагерь с палатками, VR-лабораторию, веревочный городок и ярмарку проектов «Машук-2020», где находятся 7 шатров от каждого субъекта. Подробнее можно прочитать тут.

 

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