ЗАМАНА - На горе в Шри-Ланке обнаружены петроглифы эпохи неолита

На горе в Шри-Ланке обнаружены петроглифы эпохи неолита

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16 сентября, 2020. Среда 09:06
На горе в Шри-Ланке обнаружены петроглифы эпохи неолита

Гора Данигала в Шри-Ланке известна как «гора пришельцев», так как на ней, как рассказывают очевидцы, несколько раз были замечены НЛО. Исследователи нашли в её пещерах символы возрастом больше 4000 лет.

На горе в Шри-Ланке обнаружены петроглифы эпохи неолита
Общество

Группа исследователей под руководством Аравинда Равибхану Суманаратна из центра Астробиологии и Наук о Земле в Южной Азии нашли в пещерах на горе Данигала странные петроглифы. Об этом пишет издание Ancient Origins. 

Доктор Суманаратна специализируется на исследовании темы внеземной жизни, при этом его внимание в этих проектах направлено в сторону наук о нашей планете — палеонтологии и петрологии. Как он считает, найденные символы — это первые петроглифы, которые оставили люди эпохи Неолита.  

В этой пещере были найдены и новые символы. Высота некоторых символов доходит до 5 метров, а длина — до 7 метров. Среди них — рисунки с павлинами, людьми, собаками, растениями, луками и стрелами, разными геометрическими фигурами.

 

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взяты из открытых источников
 

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