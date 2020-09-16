На горе в Шри-Ланке обнаружены петроглифы эпохи неолита

Гора Данигала в Шри-Ланке известна как «гора пришельцев», так как на ней, как рассказывают очевидцы, несколько раз были замечены НЛО. Исследователи нашли в её пещерах символы возрастом больше 4000 лет.

Группа исследователей под руководством Аравинда Равибхану Суманаратна из центра Астробиологии и Наук о Земле в Южной Азии нашли в пещерах на горе Данигала странные петроглифы. Об этом пишет издание Ancient Origins.

Доктор Суманаратна специализируется на исследовании темы внеземной жизни, при этом его внимание в этих проектах направлено в сторону наук о нашей планете — палеонтологии и петрологии. Как он считает, найденные символы — это первые петроглифы, которые оставили люди эпохи Неолита.