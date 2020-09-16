Группа исследователей под руководством Аравинда Равибхану Суманаратна из центра Астробиологии и Наук о Земле в Южной Азии нашли в пещерах на горе Данигала странные петроглифы. Об этом пишет издание Ancient Origins.
Доктор Суманаратна специализируется на исследовании темы внеземной жизни, при этом его внимание в этих проектах направлено в сторону наук о нашей планете — палеонтологии и петрологии. Как он считает, найденные символы — это первые петроглифы, которые оставили люди эпохи Неолита.
В этой пещере были найдены и новые символы. Высота некоторых символов доходит до 5 метров, а длина — до 7 метров. Среди них — рисунки с павлинами, людьми, собаками, растениями, луками и стрелами, разными геометрическими фигурами.