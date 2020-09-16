Время идет быстрее у пожилых из-за «старения» нейронных связей

Ученым из Японии удалось выяснить, почему в течение жизни у людей случается изменение восприятия времени, пишет Naked Science.

Как многие знают, чем больше возраст, тем быстрее время летит. Ученые смогли доказать, что это не субъективное ощущение, а такому восприятию есть научное объяснение.

Обнаружилось, что дело в нейронах головного мозга, которые отвечают за «отсчет времени». В течение времени они изнашиваются. Так и случается искажение восприятия времени, если сравнивать его в юном и взрослом возрасте.