ЗАМАНА - Время идет быстрее у пожилых из-за «старения» нейронных связей

Время идет быстрее у пожилых из-за «старения» нейронных связей

Автор
16 сентября, 2020. Среда 08:59
Время идет быстрее у пожилых из-за «старения» нейронных связей

Ученым из Японии удалось выяснить, почему в течение жизни у людей случается изменение восприятия времени, пишет Naked Science.

Время идет быстрее у пожилых из-за «старения» нейронных связей
Общество

Как многие знают, чем больше возраст, тем быстрее время летит. Ученые смогли доказать, что это не субъективное ощущение, а такому восприятию есть научное объяснение.

Обнаружилось, что дело в нейронах головного мозга, которые отвечают за «отсчет времени». В течение времени они изнашиваются. Так и случается искажение восприятия времени, если сравнивать его в юном и взрослом возрасте.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top