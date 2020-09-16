Больницу вчера, 15 сентября, посетил глава министерства здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.
Первый в Дагестане детский диагностический центр открылся в Махачкале
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2020. Среда 00:24
Консультативный диагностический комплекс при Детской региональной клинической больнице возобновил приём детей после капремонта, сообщает ГТРК "Дагестан".
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