ЗАМАНА - Первый в Дагестане детский диагностический центр открылся в Махачкале

Первый в Дагестане детский диагностический центр открылся в Махачкале

Автор
16 сентября, 2020. Среда 00:24
Первый в Дагестане детский диагностический центр открылся в Махачкале

Консультативный диагностический комплекс при Детской региональной клинической больнице возобновил приём детей после капремонта, сообщает ГТРК "Дагестан".

Больницу вчера, 15 сентября, посетил глава министерства здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top