ЗАМАНА - В финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2-е место получила девушка из Дагестана Султанова Айша.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2-е место получила девушка из Дагестана Султанова Айша.

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15 сентября, 2020. Вторник 16:01
В финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2-е место получила девушка из Дагестана Султанова Айша.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia) в компетенции «Промышленный дизайн» Юниоры, 2-е место получила девушка из Дагестана Султанова Айша.

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В финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia) в компетенции «Промышленный дизайн» Юниоры, второе место выиграла представительница Дагестана Султанова Айша. Это огромный успех для выпускницы детского технопарка Кванториум. Желаем ей и дальше достойно представлять республику на российской и международной аренах.#РМЦЗ#Успех#МинтрудРД#worldskillsrussia2020

Публикация от РМЦЗ «Успех» Минтруда РД (@rmcz_uspeh)

 

 

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