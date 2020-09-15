Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру
- Автор Мадина
- 15 сентября, 2020. Вторник 17:00
Россия собирается запустить на Венеру собственную миссию, сообщил журналистам на выставке «HeliRussia-2020» руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, компания планирует две миссии: совместно с американцами проект «Венера-Д» и отдельную миссию. Миссия запланирована на период 2021-2030 годы.
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