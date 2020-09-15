За весь период эпидемии в регионе выявили 12175 заражений, 10468 вылечились, 528 скончались.
В Дагестане за последние 24 часа выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 15 сентября, 2020. Вторник 14:22
В Дагестане за последние 24 часа выявили 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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