Поиск коронавируса в воде и пище начался 3 сентября текущего года во всех субъектах РФ. Чтобы его найти, используют методику, которую разработал центр «Вектор»: они берут пробы и питьевой, и сточной воды.
Коронавирус в России нашли в воде и пище
- Автор Мадина
- 15 сентября, 2020. Вторник 13:05
Роспотребнадзор обнаружил 46 случаев, когда коронавирус в субъектах страны выявляли в воде и пище, пишет "Лента.ру".
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