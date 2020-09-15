ЗАМАНА - Коронавирус в России нашли в воде и пище

Коронавирус в России нашли в воде и пище

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15 сентября, 2020. Вторник 13:05
Коронавирус в России нашли в воде и пище

Роспотребнадзор обнаружил 46 случаев, когда коронавирус в субъектах страны выявляли в воде и пище, пишет "Лента.ру".

Коронавирус в России нашли в воде и пище
Общество

Поиск коронавируса в воде и пище начался 3 сентября текущего года во всех субъектах РФ. Чтобы его найти, используют методику, которую разработал центр «Вектор»: они берут пробы и питьевой, и сточной воды.

 

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