Накануне в общественных местах Махачкалы Гаджиев раздал 1000 масок. Сам Исмаил Гаджиев отметил, что своим поступком призывает дагестанцев следовать рекомендациям врачей.
В Дагестане волонтер-медик продал подаренный мэрией велосипед и купил 5 тыс. масок
- Автор Мадина
- 15 сентября, 2020. Вторник 10:55
Доброволец городской клинической больницы Махачкалы, студент ДГМУ Исмаил Гаджиев продал подаренный администрацией Махачкалы велосипед и на полученные средства приобрел защитные маски, пишет РИА "Дагестан".
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