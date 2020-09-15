ЗАМАНА - В Дагестане волонтер-медик продал подаренный мэрией велосипед и купил 5 тыс. масок

В Дагестане волонтер-медик продал подаренный мэрией велосипед и купил 5 тыс. масок

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15 сентября, 2020. Вторник 10:55
В Дагестане волонтер-медик продал подаренный мэрией велосипед и купил 5 тыс. масок

Доброволец городской клинической больницы Махачкалы, студент ДГМУ Исмаил Гаджиев продал подаренный администрацией Махачкалы велосипед и на полученные средства приобрел защитные маски, пишет РИА "Дагестан". 

В Дагестане волонтер-медик продал подаренный мэрией велосипед и купил 5 тыс. масок
Общество

Накануне в общественных местах Махачкалы Гаджиев раздал 1000 масок. Сам Исмаил Гаджиев отметил, что своим поступком призывает дагестанцев следовать рекомендациям врачей. 

 

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