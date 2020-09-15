В Дагестане намечено строительство 200 га высокотехнологичных теплиц

Вчера, 14 сентября, вице-премьер региона Абдулмуслим Абдулмуслимов провел заседание с инвесторами, в рамках которого были обсуждены темы, связанные с отводом земель и организацией инфраструктуры под постройку большого тепличного комплекса в республике, пишет РИА "Дагестан".

В частности, с руководителем министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагиром Гусейновым, учредителем агропромышленного холдинга «ЭКО-Культура» Андреем Петренко и главой проекта «Строительство тепличного комплекса» Евгением Федюкиным были обговорены перспективы появления в регионе самого инновационного тепличного хозяйства площадью 200 га. Подробнее можно прочитать тут.