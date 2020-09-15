Как пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства, в рамках встречи Зарема Бутаева поздравила участников мероприятия с будущим праздником и выразила благодарность за труд, который был ими проявлен в период сложной эпидемиологической ситуации. Подробнее на сайте.
Зарема Бутаева наградила деятелей культуры государственными и ведомственными наградами
- Автор Мадина
- 15 сентября, 2020. Вторник 10:47
Глава министерства культуры региона Зарема Бутаева вчера, 14 сентября, вручила награды деятелям культуры.
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