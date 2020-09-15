По словам Лукашенко, в Европе наблюдается весьма мощная вторая волна коронавируса. Как он уточнил, они следят за тем, что там происходит.
Лукашенко отметил, что на территории Беларуси не наблюдается всплеска количества заражений.
Лидер Беларуси Александр Лукашенко в беседе с президентом России Владимиром Путиным в Сочи сообщил о начавшейся сильной второй волне коронавируса. Его слова передает РБК.
По словам Лукашенко, в Европе наблюдается весьма мощная вторая волна коронавируса. Как он уточнил, они следят за тем, что там происходит.
Лукашенко отметил, что на территории Беларуси не наблюдается всплеска количества заражений.
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