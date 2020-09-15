Лукашенко рассказал Путину о мощной второй волне коронавируса

Лидер Беларуси Александр Лукашенко в беседе с президентом России Владимиром Путиным в Сочи сообщил о начавшейся сильной второй волне коронавируса. Его слова передает РБК.

По словам Лукашенко, в Европе наблюдается весьма мощная вторая волна коронавируса. Как он уточнил, они следят за тем, что там происходит.

Лукашенко отметил, что на территории Беларуси не наблюдается всплеска количества заражений.