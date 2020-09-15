С 15 сентября Южная Осетия открывает границы для России в взаимном порядке.
Еще одна страна открыла границу с Россией
- Автор Мадина
- 15 сентября, 2020. Вторник 08:05
Южная Осетия открыла границу с Россией, пишет "Лента.ру", ссылаясь на Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
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