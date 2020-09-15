Транслировать концерт будет телеканал РГВК "Дагестан".
В Махачкале пройдет концерт в честь Дня единства народов Дагестана
- Автор Мадина
- 15 сентября, 2020. Вторник 08:00
Большой концерт в честь Дня единства народов РД будет проведен в Махачкале.
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