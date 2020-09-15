ЗАМАНА - В Общественной палате Дагестана подвели итоги Единого дня голосования

В Общественной палате Дагестана подвели итоги Единого дня голосования

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15 сентября, 2020. Вторник 00:01
В Общественной палате Дагестана подвели итоги Единого дня голосования

Вчера, 14 сентября, в Махачкале была проведена пресс-конференция Общественной палаты региона по итогам деятельности общественных наблюдателей в процессе выборов в органы местного самоуправления. Голосование проходило 11, 12 и 13 сентября на территориях 5 городских округов и 38 муниципальных районов Дагестана.

В Общественной палате Дагестана подвели итоги Единого дня голосования
Общество

Председатель ОП региона Абдулмуьмин Ибрагимов подвел результаты деятельности общественной организации и коротко сообщил обо всех сигналах, поступивших на сайт нарушений Общественной палаты в период голосования. Он уточнил, что всего таких сигналов поступило 5. Подробнее можно прочитать тут.

 

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