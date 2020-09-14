Аэрация воды дает возможность увеличить процентное соотношение кислорода, что позитивно повлияет на биот и поможет защитить озерную экосистему. Подробнее можно прочитать тут.
На озере Ак-Гёль состоялся запуск уникальной плавучей солнечно-аэрационной системы
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2020. Понедельник 16:30
На озере Ак-Гёль начала работать уникальная плавучая солнечно-аэрационная система. Аэрационная система, которая работает на возобновляемой солнечной энергии сумеет обеспечить насыщение водоема кислородом для поддержки экосистемы озера.
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