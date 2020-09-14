Веломарафон начался в поселке Белиджи Дербентского района, в котором собрались участники акции, и продолжился по пути: экраноплан «Лунь» - крепость Нарын-кала - Самурский лес». Всего участники марафона проехали 200 км. Подробнее можно прочитать тут.
Более 50 дагестанцев приняли участие в республиканском веломарафоне
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2020. Понедельник 16:03
13 сентября в Дагестане был проведен региональный веломарафон, в котором участвовали больше 50 любителей велоспорта.
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