Чемпионат открыл и выступил с обращением к его участникам Фарман Меликов, анонсировавший возможность проведения окружного чемпионата по Workout в 2021 году. Подробнее можно прочитать тут.
Открытый чемпионат Дагестана по Workout прошел в Дербенте
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2020. Понедельник 15:04
Вчера, 13 сентября, на территории гостиничного комплекса «Алые паруса» города Дербент был проведен VI Открытый чемпионат региона по Workout. В нем приняли участие больше 50 спортсменов из РД, Ставрополя, Краснодара, Северной Осетии и Ингушетии.
Последнее от Мадина
- На озере Ак-Гёль состоялся запуск уникальной плавучей солнечно-аэрационной системы
- Более 50 дагестанцев приняли участие в республиканском веломарафоне
- Открытый чемпионат Дагестана по Workout прошел в Дербенте
- В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 83 человек
- Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве