ЗАМАНА - Открытый чемпионат Дагестана по Workout прошел в Дербенте

Открытый чемпионат Дагестана по Workout прошел в Дербенте

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14 сентября, 2020. Понедельник 15:04
Открытый чемпионат Дагестана по Workout прошел в Дербенте

Вчера, 13 сентября, на территории гостиничного комплекса «Алые паруса» города Дербент был проведен VI Открытый чемпионат региона по Workout. В нем приняли участие больше 50 спортсменов из РД, Ставрополя, Краснодара, Северной Осетии и Ингушетии.

Открытый чемпионат Дагестана по Workout прошел в Дербенте
Общество

Чемпионат открыл и выступил с обращением к его участникам Фарман Меликов, анонсировавший возможность проведения окружного чемпионата по Workout в 2021 году. Подробнее можно прочитать тут.

 

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