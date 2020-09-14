Открытый чемпионат Дагестана по Workout прошел в Дербенте

Вчера, 13 сентября, на территории гостиничного комплекса «Алые паруса» города Дербент был проведен VI Открытый чемпионат региона по Workout. В нем приняли участие больше 50 спортсменов из РД, Ставрополя, Краснодара, Северной Осетии и Ингушетии.

Чемпионат открыл и выступил с обращением к его участникам Фарман Меликов, анонсировавший возможность проведения окружного чемпионата по Workout в 2021 году. Подробнее можно прочитать тут.