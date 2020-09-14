За все время эпидемии в регионе выявили 12 008 заражений, вылечились 10 331, умерли 523 пациента.
В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 83 человек
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2020. Понедельник 14:05
За последние 24 часа в Дагестане обнаружено 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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