Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие 24 часа обнаружили 696 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

В общем с начала эпидемии в столице выявили 271 793 заражения. За сутки умерли 11 человек, полностью вылечились — 824.

В Московской области число заражений достигло 70 507, из них за прошедшие сутки — 163.