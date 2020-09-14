В общем с начала эпидемии в столице выявили 271 793 заражения. За сутки умерли 11 человек, полностью вылечились — 824.
В Московской области число заражений достигло 70 507, из них за прошедшие сутки — 163.
В Москве за прошедшие 24 часа обнаружили 696 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
В общем с начала эпидемии в столице выявили 271 793 заражения. За сутки умерли 11 человек, полностью вылечились — 824.
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