ЗАМАНА - Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

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14 сентября, 2020. Понедельник 13:31
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие 24 часа обнаружили 696 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
Общество

В общем с начала эпидемии в столице выявили 271 793 заражения. За сутки умерли 11 человек, полностью вылечились — 824. 

В Московской области число заражений достигло 70 507, из них за прошедшие сутки — 163. 

 

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