В общем с начала эпидемии было выявлено 1 068 320 заражений. Из них 18 635 человек скончались, еще 878 700 — выздоровели.
Названо число новых случаев коронавируса в России
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2020. Понедельник 13:29
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 5509 заражений коронавирусом в 83 субъектах страны, пишет "Лента.ру".
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