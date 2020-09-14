ЗАМАНА - Названо число новых случаев коронавируса в России

Названо число новых случаев коронавируса в России

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14 сентября, 2020. Понедельник 13:29
Названо число новых случаев коронавируса в России

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 5509 заражений коронавирусом в 83 субъектах страны, пишет "Лента.ру".

Названо число новых случаев коронавируса в России
Общество

В общем с начала эпидемии было выявлено 1 068 320 заражений. Из них 18 635 человек скончались, еще 878 700 — выздоровели.

 

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