ЗАМАНА - Глава Кайтагского района в день выборов исполнил свой гражданский долг

Глава Кайтагского района в день выборов исполнил свой гражданский долг

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14 сентября, 2020. Понедельник 11:22
Глава Кайтагского района в день выборов исполнил свой гражданский долг

Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов приехал с визитом в избирательный участок № 0570 по месту своей прописки в родном селе Баршамай, которое является одним из самых больших сел района, дабы отдать свой голос, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу районной администрации.

Глава Кайтагского района в день выборов исполнил свой гражданский долг
Общество

Сделав свой выбор, Алим Темирбулатов приехал с визитом в самый большой избирательный участок № 0593, который находится в селе Маджалис. Подробнее можно прочитать тут.

 

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