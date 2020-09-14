Сделав свой выбор, Алим Темирбулатов приехал с визитом в самый большой избирательный участок № 0593, который находится в селе Маджалис. Подробнее можно прочитать тут.
Глава Кайтагского района в день выборов исполнил свой гражданский долг
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2020. Понедельник 11:22
Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов приехал с визитом в избирательный участок № 0570 по месту своей прописки в родном селе Баршамай, которое является одним из самых больших сел района, дабы отдать свой голос, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу районной администрации.
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